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إعلام الاحتلال: إعتراضات في إيلات جنوبي "إسرائيل" والتفاصيل قيد الفحص

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

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