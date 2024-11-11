إصابة جندييْن إسرائيليين في عملية دهس قرب بيت لحم

العالم - الاحتلال

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه خلال عملية قامت بها قواته في منطقة بلدة الخضر غربي مدينة بيت لحم "اخترقت مركبة فلسطينية حاجزا ونفذت عملية دهس".

وأضاف الجيش أن المركبة لاذت بالفرار، مشيرا إلى أنه يجري متابعة الحادثة، بينما تم الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى موقع العملية.

في الأثناء، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "عملية الدهس على الحاجز العسكري أسفرت عن إصابة إسرائيليين اثنين".

وذكرت الهيئة الإسرائيلية أن منفذ عملية الدهس عند الحاجز العسكري تمكن من الانسحاب.

وتأتي العملية فيما يصعد جيش الاحتلال اعتداءاته بالضفة بما فيها القدس المحتلة منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة،، مما أدى إلى استشهاد 779 فلسطينيا وإصابة نحو 6300، واعتقال أكثر من 11 ألفًا و600 فلسطيني، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

وبدعم أميركي، ينفذ الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.