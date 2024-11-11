الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: مستوطنون يطعنون شابا فلسطينيا ويصيبونه بجراح في منطقة رأس بيت جالا ببيت لحم

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :