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حزب الله: نفذنا 22 عملية تصدي لمحاولات تقدم الاحتلال وضد مواقع وقواعد انتشاره ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

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