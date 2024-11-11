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مراسل العالم: عدوان أمريكي بريطاني بثلاث غارات على منطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

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