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المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا هدفا عسكريا في جنوب الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

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