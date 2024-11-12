الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

غارة إسرائيلية على مدينة غزة

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :