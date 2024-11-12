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"المقاومة العراقية" تقصف هدفا عسكريا بالطيران المسير جنوب الاراضي المحتلة

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الثلاثاء، استهداف هدف عسكري جنوبي الاراضي الفلسطينية المحتلة باستخدام الطيران المسير.

وقالت في بيان: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء 12-11-2024، هدفا عسكريا في جنوب الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسير، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وأوضح البيان أن الاستهداف يأتي "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وأمس أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف عدة "أهداف حيوية" في شمال الاراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة الطيران المسير للمرة الثانية على التوالي.

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