عشرات الشهداء بقصف طائرات الاحتلال ومدفعيته منازل وتجمعات النازحين

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف اليوم الثلاثاء، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا.

ولليوم الـ 39 تواليا، يرزح شمال غزة ومخيم جباليا وبيت لاهيا على وجه الخصوص تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 21 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وارتقى شهيدان وأصيب وفقد آخرون تحت الركام في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو عودة بالمخيم الجديد في النصيرات وسط القطاع.

واستشهد 3 مواطنين فلسطينيين منهم سيدة جراء قصف الاحتلال فجر اليوم شقة سكنية لعائلة العمصي في عمارة اليرموك بشارع الجلاء بمدينة غزة.

واستشهد الشاب صابر سمير أبوطه متأثرًا بإصابته بقصف المقهى غرب خانيونس الليلة الماضية ليرتفع عدد الشهداء إلى 11 في الجريمة الصهيونية.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت عدة منازل في بيت حانون شمال غزة، وأطلق مواطنون مناشدات لانتشال الشهداء والإصابات من تحت ركام المنازل التي قصفها الاحتلال، مع استمرار إخراج الاحتلال سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني عن الخدمة واستهدافهم.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الخيري بجوار النادي الأهلي في حي الشيخ راضون شمالي مدينة غزة.