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حزب الله يؤكد عجز العدو عن احتلال قرية لبنانية واحدة

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

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