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الاعلام العبري: نتنياهو سيطرح فرض السيطرة على الضفة فور تسلم ترامب السلطة

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

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