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10 شهداء بمجزرة ارتكبها الاحتلال فجر اليوم في بيت حانون بشمال القطاع

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

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