الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة الى 43603 شهداء و102929 جريحا

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :