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مدفعية الاحتلال تقصف بلدتي يحمر الشقيف وأرنون اللبنانيتين

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

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