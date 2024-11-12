الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

القناة i24 العبرية: الجيش لم يحرز أي تقدم في جنوب لبنان منذ 10 ايام

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :