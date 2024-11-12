الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

صافرات الانذار تدوي في الجليل الغربي

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :