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متحدثة الحكومة الإيرانية: على ترامب تجنب أية سياسة تنال من حقوق الإيرانيين

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

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