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طيران حزب الله المسير يواصل اختراقه لمناطق شمال فلسطين المحتلة

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

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