منتج ايراني يعالج الأضرار التي تلحق بالأنسجة بمرضى السرطان

العالم- ايران

وإستطاعت شركة معرفية مقرها جامعة "آزاد" الإسلامية من لعب دور مهم في توفير العملة الصعبة للبلاد، وذلك عبر إنتاج العديد من المنتجات في مجالات الزراعة والبوليمر.

ولا ترى هذه الشركة المعرفية ان منتجات البوليمر ذات الاستخدامات العديدة لها تطبيقات محدودة، لأن كل ما هو موجود في مختلف القطاعات الصناعية والاستهلاكية هو مركبات بوليمرية.

كما قام فريق البحث والأبحاث في هذه الشركة المعرفية بإنتاج منتجات في مجال الطب، من بينها منتج "حامل الدواء الذكي الفائق المغناطيسي"، والذي يستخدم لنقل الأدوية إلى أنسجة خاصة في الجسم.

تتمثل ميزة المنتج القائم على المعرفة "حامل الأدوية الذكي الفائق المغناطيسي" في أنه من خلال تناول الأدوية المضادة للسرطان، لن يكون لهذه الأدوية تأثير ضار ومدمر على أنسجة الجسم الأخرى.

في هذا الصدد، يقول حسين بيمان المدير التنفيذي لشركة "بويش‌ بجوهان آس" وعضو هيئة التدريس بجامعة آزاد الإسلامية فرع إيلام: بعد عدة سنوات من البحث الأكاديمي والعمل التعليمي، توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه يجب علينا تحسين أبحاثنا لجعلها أكثر عملية وقابلة للاستخدام من قبل المجتمع.

وأكمل بيمان: بناء على ذلك، قمنا بتقييم احتياجات المجتمع والصناعة، من ثم وضعنا مشكلة لأبحاثنا المستقبلية بشأن إنتاج المنتجات باستخدام تطبيقات البوليمر الجديدة.

ولفت بالقول: بناءً على المواد المقدمة، انتقلنا في الخطوة الأولى إلى البحث الذي ينتج عنه منتجات عملية في مجال منتجات البوليمر الجديدة من خلال تقييم احتياجات المجتمع وطرح المشكلة وخلق المشكلة.

واضاف: من المفترض أن البوليمرات لها تطبيقات محدودة، ولكن كل ما هو موجود في مختلف القطاعات الصناعية والاستهلاكية هو مركبات تتضمن البوليمر. وقال: منذ ان شرعنا النشاط بخطوتنا الجديدة، تمكنا من تحقيق نجاح جيد على مستوى البلاد وكان النجاح الأكثر وضوحًا في تظاهرة الخطوة الثانية لجامعة آزاد، حيث تمكنا من بين 4 آلاف فكرة ومنتج.

وتابع: كشفنا أيضًا عن منتجنا كأفضل فكرة ومنتج في حدث حل المشكلات في البلاد وعلى المسرح الوطني مع شرح للصناعيين والفرق العلمية.

حل مشكلة التصحر والغبار الناعم

وأضاف مدير الشركة المعرفية: جميع منتجات شركتنا تم تصميمها وفقاً لاحتياجات المجتمع، ففي حالة الإنتاج الصناعي، فإنها ستلبي جزءًا كبيرًا من احتياجات المجتمع المستهدف، على سبيل المثال، منتج الناقل النانوي الدوائي الذكي إذا كان يستخدم في الإنتاج الصناعي، وخاصة في مجال الأدوية المضادة للسرطان، يمكن أن يكون علاجًا جيدًا ومفيدًا جدًا للمرضى الذين يعانون من هذه المشكلة.

ولفت إلى منتج "النانو بوليمر الممتص للماء"، مضيفاً: هذا المنتج لديه القدرة على التعامل مع حبوب اللقاح الدقيقة والتصحر، ويمكن حل مشكلة التصحر وحبوب اللقاح الدقيقة بأفضل شكل من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم الإضرار بالنظم البيئية.

وأردف: كما يوجد منتج آخر توصلت له شركتنا وأطلقنا عليه "الأسمدة النانوية ذات الذكاء البوليمري" وإلى جانب القدرة على توفير الأسمدة الكيماوية للنباتات بطريقة محددة، وذلك بسبب مزايا مثل الجدوى والقدرة على تحسين نوعية التربة يمكن استخدامها في القطاع الزراعي ويمكن للقطاع الزراعي الاستفادة من هذه الفوائد لمكافحة التصحر في البلاد.