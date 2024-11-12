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متحدثة الحكومة الإيرانية حول التفاوض مع أميركا: كل ما يخدم مصالح الايرانيين نقوم به بقيادة قائد الثورة الاسلامية

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

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