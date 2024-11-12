المركزي الإيراني يشطب الدولار في التبادل التجاري مع روسيا

العالم- ایران

وأشار " محمد رضا فرزين" في تصريح اليوم الثلاثاء، الى إتصال شبكة "شتاب" المصرفية الايرانية ببطاقة "مير" الروسية، وأن ايران لديها إتحاد نقدي مع روسيا ولا تتعامل معها بالدولار.

وبيّن المحافظ أن "سبام" قد حلّت مكان " سويفت" وبالوقت الراهن لا نتعامل مع روسيا عبر جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، بل يتثمل الاجراء الحالي قيد التنفيذ بربط شبكة بطاقات الدفع مع نظيرتها الروسية، أي ربط بطاقة " شتاب" مع" مير".

وأستدرك أنه بالنسبة للتعامل مع الدول الأخرى فإن البنك المركزي لديه برنامج أيضا، وعلى ضوء وجود اتحاد نقدي فلا يتم التعامل معها بالدولار.