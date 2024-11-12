ضم الضفة.. حلم الاحتلال المستحيل أمام إرادة المقاومة

العالم _ مراسلون

وقال الحسين كان، في حديث لقناة العالم الإخبارية، إن كيان الاحتلال الإسرائيلي يسعى منذ فترة طويلة لتقديم نفسه كقوة كبيرة لا يُستهان بها، ولكنه في الواقع يعاني من تراجع ملحوظ، خاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر.

وأكد أن هذه المحاولات ماهي إلا طرحا سياسيا من قبل الاحتلال لذر الرماد على الأعين، حيث يحاول تشتيت الانتباه عن الصعوبات التي يواجهها، سواء في التعليم أو الصحة، بالإضافة إلى هجرة عدد من المستوطنين خارج المستوطنات.

وأشار كان إلى أن التصريحات الصهيونية الأخيرة حول ضم الضفة الغربية وفتح جبهات جديدة ليست سوى محاولات يائسة من كيان الاحتلال لإعطاء شعبه مادة دسمة وتعزيز صورته الداخلية كقوة غير قابلة للانكسار.

وأوضح كان أن تطور قدرات المقاومة، سواء على مستوى محور المقاومة في لبنان أو داخل فلسطين من خلال حركتي حماس والجهاد الإسلامي، يشير إلى أن ما يسعى إليه الاحتلال لن يتحقق، إذ أثبتت المقاومة قوتها وكفاءتها واحترافيتها في الأحداث الأخيرة.

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