شاهد/تصريح لمرشح ترامب لمنصب وزير الخارجية حول حماس يثير الجدل!

العالم- الامريكيتان

وفي تصريح سابق له قال السيناتور روبيو ردًا على سؤال أحد المواطنين المؤيدين لفلسطين أنه لا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، مطالبا الكيان الاسرائيلي بالقضاء على جميع قوات حماس، واصفا اياهم بـ"حيوانات شرسة" بزعم ارتكابهم "جرائم مروعة" حسب تعبيره.

وادعى روميو انه يلوم حماس على وفاة المدنيين في غزة، ويطالبها بما وصفه "التوقف عن الاختباء خلف المدنيين" حسب قوله.

واعتبر أن حماس كانت تعلم بأن هذا الأمر سيؤدي لهذا الأمر لذلك يجب عليها التوقف عن بناء منشآتها العسكرية تحت المستشفيات، حسب زعمه.

روبيو، المعروف بدعمه القوي للكيان الصهيوني، يعمل في مجلس الشيوخ منذ عام 2011 وعضو في لجنة العلاقات الخارجية.

وبدعم أمريكي يرتكب كيان الاحتلال الصهيوني " منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.