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طيران الاحتلال يقصف مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

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