الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الغارة الأولى استهدفت محيط مجمع السيدة زينب (ع) في حارة حريك

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :