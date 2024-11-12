الأمم المتحدة تبدي قلقها ازاء مصير الفلسطينيين المحاصرين في شمال غزة

العالم _ فلسطين

رائحة الموت تفوح من كل مكان في القطاع المكتظ بالسكان الذي يتعرض لليوم الثالث بعد الـ400 للقصف و الدمار. قطاع لا تتجاوزر مساحته 365 كيلومتر مربعا يتعرض لحرب ابادة شعواء ينفذها الاحتلال تطبيقا لاجندته العلنية في القضاء على الوجود الفلسطيني.

عشرات الفلسطينيين بينهم نساء واطفال استشهداو وأصيبوا بغارة نفذها جيش الاحتلال استهدفت خيمة للنازحين بمنطقة المواصي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال جثامين 10 شهداء من خيمة في خانيونس، تستخدم كمقهى ونقطة للإنترنت، بعد استهدافها بعدة صواريخ.

واستشهد ايضا 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على أحد المنازل شمالي مدينة غزة. كما قصف جيش الاحتلال المناطق الغربية لمخيم جباليا وحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة شمالي القطاع ومدينة رفح جنوبا.

فيما شنت طائراته سلسلة غارات عنيفة على محيط منطقة الجامعات غرب مدينة غزة شمالي القطاع.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين واصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين ببلدة بيت حانون شمالي القطاع.

في حين أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 9 فلسطينيين وفقدان آخرين جراء غارة إسرائيلية على منزل بالمخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات.

الحصار الخانق و التجويع سلاح يستخدمه الاحتلال بموازات أدوات القصف و التدمير ضد السكان في المناطق الشمالية متجاهلا الدعوات الأممية و مطالبات بعثاتها في السماح بعبور قوافل المساعدات.

وفي الإطار قالت الأمم المتحدة إن 85 بالمائة من محاولاتها لتنسيق قوافل المساعدات والزيارات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، حيث ينتشر الجوع الشديد تم رفضها أو عرقلتها من قبل السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي.

حيث قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامم المتحدة: "قدم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا 98 طلبا إلى السلطات الإسرائيلية للحصول على تصريح للعبور عبر نقطة التفتيش على طول وادي غزة، لكن تم السماح بمرور 15 فقط منها."

وتابع: "هناك قلق بالغ ازاء مصير الفلسطينيين المتبقين في شمال غزة، مع استمرار الحصار هناك، وندعو "إسرائيل" بشكل عاجل إلى فتح المنطقة أمام العمليات الإنسانية بالقدر اللازم، نظرا للاحتياجات الهائلة."

وقالت اوتشا في أحدث تقرير لها إن المنظمات الإنسانية قدمت 50 طلبا للسلطات الإسرائيلية لدخول شمال غزة في أكتوبر تشرين الأول الماضي، حيث تم رفض 33 طلبا، وقبول 8 منها لكنها واجهت عوائق من بينها التأخيرات التي منعتها من إنجاز مهماتها.