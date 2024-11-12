ارتفاع عدد شهداء مجزرة عين يعقوب في عكار إلى 16

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في الضاحية الجنوبية لبيروت ان هذه المنطقة ولأول مرة تعرضت لاعتداء صهيوني الذي استهدف مبنى سكنياً من 3 طبقات كان يقطنه نازحون من جنوب لبنان وايضا عائلة من الجالية السورية.

وأكد مراسل العالم ان هناك مزيد من الشهداء والجرحى وعمليات البحث لازالت مستمرة في المكان.

ونوه مراسل العالم الى ان مكان المجزرة يبتعد عن العاصمة اللبنانية ما يقارب 120 كيلومترا، مؤكدا ان جيش الاحتلال تجاوز جغرافيا الضاحية الجنوبية لبيروت وهو يريد ايصال رسالة بأن كل النازحين الموجودين في لبنان هم مستهدفون على كامل الاراضي اللبنانية.

هذا وارتفع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على لبنان الى 3243 شهيدا و14134 جريحا، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

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