الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: شهيدان و6 جرحى بغارة للاحتلال على مدينة الهرمل

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :