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القسام تستهدف دبابة وجرافة قرب مسجد الياسين في حي تل الزعتر بشمال القطاع

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

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