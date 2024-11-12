ماكرون يعتزم حضور مباراة فرنسا وكيان الاحتلال الخميس

العالم- اوروبا

وفي هذا السياق، كشفت السلطات الفرنسية عن تعبئة واسعة لـ 4,000 عنصر أمني، بينهم أفراد من الشرطة والدرك، لتأمين المباراة على ملعب "ستاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني، عقب الأحداث التي وقعت في مباراة أياكس ومكابي تل أبيب بأمستردام الأسبوع الماضي.

وأوضح مدير شرطة باريس، لوران نونييز، أن هذه الإجراءات غير الاعتيادية تشمل تعزيزات أمنية داخل وحول الملعب، إضافةً إلى تشديدات على وسائل النقل والأماكن العامة في العاصمة باريس.

من جانبها، دعت سلطات الاحتلال، "الاسرائلييين" إلى عدم حضور المباراة، وأوصى مجلس الأمن القومي للاحتلال بتجنبهم الأنشطة الرياضية خلال الأسبوع المقبل، وخاصة مباراة الخميس، محذرا من مخاطر أمنية في عدة مدن أوروبية.

واندلعت الجمعة الماضية اضطرابات في العاصمة الهولندية أمستردام، بعد هجوم مشجعي نادي "ماكابي تل أبيب" الصهيوني على المباني لتمزيق الأعلام الفلسطينية في المدينة بعد انتهاء مباراتهم مع نادي "أياكس أمستردام" الهولندي. وأظهرت فيديوهات لحدوث مشاجرات واعتداءات بالضرب ضد من قام بتمزيق الأعلام الفلسطينية المعلقة على البنايات.

وأكد القائد العام لشرطة مدينة أمستردام يوم السبت أن "الاسرائيليين هم من افتعلوا أحداث الشغب من خلال قيامهم بإزعاج السكان المحليين والاخلال بالنظام العام ونزع الاعلام من على شرفات البيوت وحرقها وتدمير سيارة اجرة".