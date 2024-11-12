حزب الله ينسف سردية الانتصار لدى الاحتلال بقصف مواقع عسكرية مهمة

العالم _ خاص بالعالم

اطلاق هذه الصواريخ من القرى والبلدات اللبنانية الحدودية صوّرها الجنود الاسرائيليون داخل المستوطنات القريبة من الحدود كما رصدت عدسات الكاميرات مكان سقوطها في حيفا وما خلفته من اضرار كبيرة وحرائق رغم التعتيم الاعلامي الذي تفرضه الرقابة العسكرية في كيان الاحتلال وذلك بعد فشل دفاعاته الجوية في التصدي لها.

وتيرة اطلاق الصواريخ على كيان الاحتلال رفعته المقاومة بشكل ملحوظ نوعا وكما وعمقا وسط تركيز على منطقة خليج حيفا، وكرمئيل ومنطقة الكريوت شمال المدينة المحتلة ومدينتَي صفد وعكا، مناطق الثقل السكّاني والاقتصادي في شمال فلسطين المحتلة.

وفيما افادت وسائل اعلام عبرية بإطلاق أكثر من 250 صاروخاً من لبنان باتجاه الاراضي المحتلة استهدف معظمها حيفا، اعلنت المقاومة في بياناتها قصف مدينة صفد المحتلة، والعديد من مستوطنات الشمال ومنطقة الكريوت شمال مدينة حيفا المُحتلّة.

كما استهدفت المقاومة قاعدة تدريب للواء المظلّيين في ‏مستوطنة كرمئيل ‏وقاعدة شراغا شمال مدينة عكا، وقاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال حيفا، اضافة الى قاعدة عميعاد مقرّ قيادة ‏الفيلق الشمالي جنوب صفد فيما شنت هجومين بالمُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة رغفيم التي تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 65 كيلومترا جنوبيّ مدينة حيفا، وعلى قاعدة لوجستية للفرقة 146 شرقي مدينة نهاريا.

وفي المنطقة الحدودية وفيما افادت صحيفة يديعوت احرونوت بانسحاب معظم القوات الاسرائيلية التي دخلت الى جنوب لبنان الى ما خلف الحدود وانه لا يوجد تقدم على الارض، اعلنت المقاومة استهداف تجمعات ومواقع لجيش الاحتلال في مستوطنة افيفيم وموقع العباد واطراف بلدتي مارون الراس وكفركلا الحدوديتين مؤكدة تكبيد جيش الاحتلال قتلى وجرحى في صفوفه.