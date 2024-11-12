الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وكالة الأنباء اللبنانية: غارات الاحتلال دمرت مبان كبيرة بالكامل في الضاحية

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :