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وكالة الأنباء اللبنانية: غارات الاحتلال دمرت مباني كبيرة بالكامل في الضاحية

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

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