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حزب الله يعلن عن استهداف مستوطنة كفر يوفال بصلية صاروخية

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

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