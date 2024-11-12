مواطن لبناني يخاطب الاحتلال بعد جريمة السكسكية: خسئت وخبت

العالم _ مراسلون

الهدف كما نرى العاب واطفال واواني منازل وايضا جدرا وبيوت مدنية بامتياز.

يتذرع الحتلال بأنه يستهدف نقاطا عسكرية وهذه هي النقاط العسكرية!! التي يدعي الاحتلال استهدافها، هذه الالعاب التي بات يخاف منها الاحتلال الاسرائيلي فيقصف ويقتل ويضرب دون ان يرف له جفن.

مبان برمتها سويت بالارض، تعبر عن صمود اهل هذه القرية وفي نفس الوقت لازالت فرق الانقاذ تعمل على انتشال ما تبقى من ضحايا وشهداء.

ويحاول كيان الاحتلال من خلال استهداف المدنيين الضغط على بيئة المقاومة لتفكيك الوحدة بين المقاومة والشعب اللبناني.

وقال مواطن من بلدة السكسكية لقناة العالم مخاطبا كيان الاحتلال: خسئت وخبت. نحن ابناء مدرسة السيد نصرالله، الشهيد الغالي العزيز، وابناء مدرسة الامام الخميني الذي يقول "اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر"، وابناء مدرسة الشيخ راغب حرب الذي قال "دمُ الشهيد إذا سقط فبيد الله يسقط، وإذا سقط بيد الله فإنّه ينمو". نحن لسنا ضعفاء وتم تربيتنا على هذا الخط وهذه المسيرة والتضحية.

هذه الابنية التي دمرت صحيح انها سقطت لكنها بقيت بارادة ترفع شامخة كرامة كل حر وأبية.