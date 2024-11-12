بيان مشترك لإيران وروسيا وتركيا في اجتماع أستانا

العالم - ايران

وأدانت إيران وروسيا وتركيا في بيان مشترك في إطار مباحثات استانا حول سورية، اعتداءات الكيان الصهيوني على غزة ولبنان والضفة الغربية المحتلة، وطالبت بوقف إطلاق النار واعتبرن هذه الانتهاكات معارضة للقوانين الدولية.

وكتبت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" أن البيان أشار إلى أن الأطراف المشاركة في المحادثات أعربت عن قلقها العميق إزاء القتل والهجمات الإجرامية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة، وكذلك الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والضفة الغربية، وأدانت هذه الأعمال.

وأضاف البيان المشترك لإيران وروسيا وتركيا: "نطالب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بضمان وقف فوري ودائم لإطلاق النار وتوفير وصول غير معوق للمساعدات الإنسانية إلى غزة."

وجاء في البيان أيضاً: ندين جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، ونعتبر هذه الأعمال انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسيادة سوريا ووحدة أراضيها. كما نعتبرها مزعزعة للاستقرار ومؤدية إلى تصعيد التوترات في المنطقة، ونطالب بإنهائها.

كما أكدت روسيا وتركيا وإيران، في هذا البيان المشترك، على أهمية استئناف واستمرار الجهود لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وبحسب البيان، من المقرر عقد الاجتماع المقبل في "صيغة أستانا" في النصف الأول من عام 2025.