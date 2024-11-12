القمة العربية الإسلامية في الرياض

العالم - باختصار

نائب الرئيس الإيراني محمدرضا عارف: الجميع نتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه ما يجري في فلسطين.

عارف: الإدارة الأميركية هي الداعم الرئيسي لممارسات الكيان الصهيوني.

الأمير محمد بن سلمان: إمعان إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني يعيق جهود السلام.

الأمير محمد بن سلمان: ندين العدوان على إيران ولبنان.

إلتقى محمدرضا عارف بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض.

أكد عارف ومحمد بن سلمان في هذا اللقاء أن العلاقات بين إيران والسعودية لا رجعة فيها.

خبراء: العلاقات بين الرياض وطهران أعادت تشكيل المشهد الدبلوماسي في المنطقة.

خبراء: سيتعين على ترامب أن ياخذ العلاقة بين الرياض وطهران في الاعتبار.

الأحد وصل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية فياض الرويلي إلى طهران.

وأجرى بن سلمان والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مكالمة هاتفية قبل انطلاق قمة الرياض.

إنعكست العلاقات الإيجابية بين طهران والرياض على أجواء قمة الرياض

خبراء: من الممكن للرياض وطهران أن يغيرا ملامح المنطقة من خلال التنسيق والتفاهم المشترك.

تقارب كبير في الرؤى بين إيران والسعودية حيال ما يجري في غزة ولبنان وإدانة الجرائم الإسرائيلية.

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