الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: 6 شهداء و4 جرحى في غارات للعدو الاسرائيلي استهدفت بلدة "تفاحتا" ومدينة "الهرمل "

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :