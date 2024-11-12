الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية : 11 شهيدا وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال الاسرائيلي تجمعا للفلسطينيين شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :