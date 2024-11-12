الأعرجي : زيارتي إلى طهران كانت إيجابية ومثمرة

العالم - العراق

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي" اكس" كتب الاعرجي: "اختتمنا زيارتنا الرسمية إلى طهران، التي عقدنا فيها إجتماعات مثمرة مع وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي، والأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني الدكتور علي أكبر أحمديان، وقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، وقائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني".

واضاف الاعرجي" وجددنا موقف العراق الثابت والمبدئي برفض إستخدام الأراضي والأجواء العراقية، من قبل أي طرف كان للاعتداء على دول الجوار والمنطقة، فضلاً عن ضرورة حفظ الحدود ومنع عمليات التهريب ومحاربة مافيات المخدرات".

وتابع" كما شددنا على أهمية التنسيق والتعاون المشترك لزيادة الضغط الدولي من أجل إيقاف الحرب على غزة ولبنان، والعمل على تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد حفاظاً على الأمن والاستقرار العالمي".

ويوم امس كتب الاعرجي في تغريدة على موقع "اكس": بحثنا مع قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، تفاصيل الإتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران، وأهمية ضبط الحدود ومنع التسلل وعمليات التهريب وزيادة التنسيق والتعاون في محاربة آفة المخدرات، التي تمثل خطراً كبيراً على مجتمعاتنا.

واضاف: أكدنا خلال اللقاء بالأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني الدكتور علي أكبر أحمديان، ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وطهران، ودعم التنسيق الأمني بين دول المنطقة، فضلاً عن أهمية أن تكون هناك صحوة دولية لإيقاف الحرب على غزة ولبنان، ومنع كل محاولات التصعيد وجر المنطقة والعالم إلى حرب شاملة.

وتابع: التقينا في طهران ، الجنرال إسماعيل قاآني، وبحثنا آخر تطورات الأوضاع في المنطقة ، وشددنا على ضرورة عدم اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط وأهمية تعاون المجتمع الدولي ، لتجنيب المنطقة والعالم مخاطر الحروب وويلاتها.