الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الإسلامية في لبنان تتصدى لمسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450" في أجواء القطاع الغربي وتجبرها على مغادرة الاجواء اللبنانية

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :