الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

طائرات مروحية للإحتلال تحاول اعتراض مسيّرات أطلقت من لبنان فوق نهاريا

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :