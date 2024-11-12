الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شمال رفح الى 11 بعد قصف الاحتلال لعناصر تامين المساعدات الانسانية

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :