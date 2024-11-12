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مجاهدو القسام يستهدفون قوة صهيونية قوامها 7 جنود داخل منزل بقذيفة "TBG" والإجهاز عليهم من مسافة صفر في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

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