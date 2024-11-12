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اعلام الاحتلال: الغاء كلمة وزير المالية الاسرائيلي سموتريتش في اميركا حول السيادة في الضفة الغربية

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

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