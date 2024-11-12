الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال يعلن سقوط مسيرة اطلقت من لبنان في منطقة بن عامي قرب نهاريا

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :