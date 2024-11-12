صورة/الاحتلال يغتال قائدا في القسام بطولكرم

العالم -فلسطين

وقالت كتائب القسام في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن "القائد زيدان قضى شهيدًا مساء يوم السبت 09/11/2024 على أرض مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، جراء عملية اغتيال جبانة قام بها العدو الصهيوني المجرم".

وأردفت: "إن كتائب القسام وهي تزفّ أحد مهندسيها المتخصصين في التصنيع العسكري، والذي قضى شهيدًا بعد مسيرة حافلة بالعطاء والجهاد والإعداد ومقاومة الاحتلال، لتعاهد الله ثم تعاهد شعبها وأمتها على مواصلة طريق الجهاد وصون عهد الشهداء والأسرى حتى تحقيق حلم شعبنا بالتحرير والعودة".

واستشهد المجاهد زيدان السبت الماضي، متأثراً بإصابته بتفجير عبوة ناسفة وضعت على باب منزله في ضاحية ذنابة بطولكرم، علماً بأنه أسير محرر أمضى أكثر من 15 عاماً في سجون الاحتلال.

والدكتور زيدان 50 عاماً متزوج ولديه بنتين وولدين، وحاصل على الماجستير في الصيدلة ويعمل في القطاع الخاص.

ونعت حركة حماس، وفصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم الشهيد والأسير المحرر الدكتور الصيدلاني طارق زيدان الذي ارتقى بعد مسيرة حافلة من الجهاد والدعوة.