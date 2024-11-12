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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 43665 والجرحى الى 103067 منذ 403 ايام من العدوان الصهيوني

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

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