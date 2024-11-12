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رصدها بـ'الهدهد' مسبقاً..

شاهد/حزب الله يستهدف مستوطنة نيشر شرق حيفا بطائرة مسيرة

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أطلق حزب الله صباح اليوم الثلاثاء، طائرة مسيرة اخترقت أجواء شمال فلسطين المحتلة، فيما دوت صافرات الإنذار بشكلٍ واسع حتى وصلت المسيرة مدينة عكا المحتلة، ثم منطقة مدينة حيفا، بعد فشل طيران الاحتلال ومنظوماته الدفاعية اسقاطها.

العالم - لبنان

ووصلت المُسيرة مستوطنة "نيشر" شرق مدينة حيفا المحتلة، ثم انفجرت قرب مركز جماهيري، كما قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

وكانت مستوطنة "نيشر" التي انفجرت فيها الطائرة المسيَرة صباح اليوم، قدر رصدها حزب الله ونشر صوراً لها حصل عليها من جولة لطائرة الاستطلاع "الهدهد"

وتقع "نيشر" جنوب شرق حيفا المحتلة وأقيمت على أراضي بلد الشيخ المهجرة، وتربط مرج ابن عامر والجليل الأدنى ومناطق مختلفة في شمال فلسطين المحتلة مع حيفا.

وتضم المستوطنة مصانع ومصالح تجارية مهمة مختلفة بينها متخصصة في مواد البناء والإسمنت، يقع فيها معهد "التخنيون" الذي يعتبر من الجامعات والمعاهد النخبوية في دولة الاحتلال في مجالات التقنية والصناعة، وأقام الاحتلال فيها عدة شركات في المجالات التقنية والإلكترونية.

وتأتي العملية بعد قصف حزب الله أمس لمجمع الكريوت الاستيطاني قرب حيفا، وإلحاق دمار هائل في منازل المستوطنين هناك.

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