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المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن استهداف تجمع لقوات الإحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "زرعيت" بصلية صاروخية

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

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